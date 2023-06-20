Суд в Пакистане выдал новый ордер на арест экс-премьера Имрана Хана

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Антитеррористический суд в пакистанском городе Лахор выдал новый ордер на арест без права внесения залога в отношении экс-премьера страны Имрана Хана, сообщает телеканал ARY News.

Помимо Имрана Хана, суд также выдал ордер на арест других лидеров оппозиционной партии Техрик-и-Инсаф Миан Аслама Икбала, Хаммада Азхара, Джамшеда Икбала Чима, Мусаррата Джамшеда Чима и Хасана Уллу Ниази. Им также не предоставили право внесения залога.

"Ордера на арест были выданы в связи с их продолжительным отсутствием на слушаниях по двум делам о поджогах – 23/366 (полицейский участок Модел Тауна) и 23/1078 (полицейский участок Насирабада)", – сообщили на телеканале.

По данным полиции, обвиняемые, предположительно, были причастны к поджогу городского офиса Пакистанской мусульманской лиги Наваз и контейнера в Килла-Чоуке.

Ранее бывший премьер Пакистана Имран Хан сообщил об окружении его дома полицией. До этого его арестовали по обвинению в нецелевом расходовании средств фонда "Аль-Кадир траст" и незаконной продаже подарков от иностранных лидеров на сумму 630 тысяч долларов. Позже его отпустили из-под стражи, так как Верховный суд Пакистана признал арест незаконным.

Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана за продажу ценностей из госхранилища