Экс-посол Пакистана в США Джалил Аббас Джилани назначен временным главой МИД страны

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Бывший посол Пакистана в США Джалил Аббас Джилани назначен временным главой МИД исламской республики, сообщает агентство Reuters.

Помимо этого, стало известно, что экс-главу Государственного банка Пакистана Шамшад Ахтар назначили временным министром финансов и доходов республики.

17 августа временный федеральный кабинет министров Пакистана был приведен к присяге в Исламабаде. Присягу принял президент страны Ариф Алви. В состав нового правительства вошли 18 человек.

Ранее бывший премьер Пакистана Имран Хан сообщил об окружении его дома полицией.

До этого его арестовали по обвинению в нецелевом расходовании средств фонда "Аль-Кадир траст" и незаконной продаже подарков от иностранных лидеров на сумму 630 тысяч долларов.

Позже его отпустили из-под стражи, так как Верховный суд Пакистана признал арест незаконным.

Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана за продажу ценностей из госхранилища