16:29Политика
Экс-посол Пакистана в США Джалил Аббас Джилани назначен временным главой МИД страны
Фото: 123RF/mironovak
Бывший посол Пакистана в США Джалил Аббас Джилани назначен временным главой МИД исламской республики, сообщает агентство Reuters.
Помимо этого, стало известно, что экс-главу Государственного банка Пакистана Шамшад Ахтар назначили временным министром финансов и доходов республики.
17 августа временный федеральный кабинет министров Пакистана был приведен к присяге в Исламабаде. Присягу принял президент страны Ариф Алви. В состав нового правительства вошли 18 человек.
Ранее бывший премьер Пакистана Имран Хан сообщил об окружении его дома полицией.
До этого его арестовали по обвинению в нецелевом расходовании средств фонда "Аль-Кадир траст" и незаконной продаже подарков от иностранных лидеров на сумму 630 тысяч долларов.
Позже его отпустили из-под стражи, так как Верховный суд Пакистана признал арест незаконным.
Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана за продажу ценностей из госхранилища
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