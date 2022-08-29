Около 9 тыс человек записались в наблюдатели на выборах в Москве

18:02
Фото: Агентство "Москва"
Около девяти тысяч человек записались в наблюдатели на выборах муниципальных депутатов в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.
По его словам, у горожан еще есть возможность записаться, однако отбор в ближайшее время будет закрыт, так как наблюдатели уже начали проходить обучение.
Обучение корпуса наблюдателей на выборы от Общественной палаты столицы стартовало 25 августа. Отмечалось, что для наблюдателей разработан специальный образовательный курс, который открылся в онлайн-формате с 24 августа.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
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