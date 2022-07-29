Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию стран Америки по Украине

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Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой 13 из 21 отказались от резкого осуждения действий России на Украине, сообщает РИА новости.
Кроме того, Аргентина, Бразилия и Мексика сделали оговорку, что этот вопрос в принципе относится к сфере компетенций ООН и не может быть предметом обсуждения форума.
Помимо этого, восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, США, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, настояли на включении сноски, в которой отдельно заявили "о своем резком неодобрении" событий на Украине.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что устав международного трибунала над участниками вооруженных формирований Украины, причастными к совершению военных преступлений на территории Донбасса, разрабатывает генеральная прокуратура ДНР и силовые ведомства РФ.
До этого в Германии заявили о провале стратегии Запада по изоляции России. Отмечалось, что за пределами США и Евросоюза кампанию против РФ поддержали Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.
В то же время Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка поддержали Россию, так как приобретают у нее удобрения, энергоносители или оружие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Первый этап трибунала над бойцами "Азова" пройдет в Мариуполе – Пушилин
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