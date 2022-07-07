Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале – МИД ДНР

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Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
По ее словам, делегация ДНР предложила рассмотреть такую возможность сирийскому лидеру Башару Асаду. Также участие в трибунале примет Луганская Народная республика.
"Уже есть определенное понимание, какие страны могли бы в том или ином качестве поучаствовать в трибунале", – сказала она.
Никонорова добавила, что одной из важных задач МИД ДНР является подготовка устава международного трибунала. На основании этого документа, уточнила она, будут происходить все процессуальные действия, в том числе осуждение виновных.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что устав международного трибунала над участниками вооруженных формирований Украины, причастными к совершению военных преступлений на территории Донбасса, разрабатывает генеральная прокуратура ДНР и силовые ведомства РФ.
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