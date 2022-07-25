Глава СК предложил привлечь Сирию, Иран и Боливию к формированию трибунала по Украине

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает целесообразным привлечь Сирию, Иран и Боливию к работе по формированию международного трибунала по Украине.

Он подчеркнул, что данные государства демонстрируют по украинскому вопросу независимую позицию, которая основывается на нормах международного права.

Бастрыкин также заявил, что создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно из-за позиции коллективного Запада. Указанный вопрос, отметил он, более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС.

"Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами членами указанных организаций, Донецкой и Луганской народными республиками. <...> Создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества", – сказал он в интервью "Российской газете".

Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в ДНР. По ее словам, делегация республики предложила рассмотреть такую возможность сирийскому лидеру Башару Асаду.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

