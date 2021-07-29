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Москва 24

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Политика

10:35

За два часа около 16 тыс москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 16 тысяч жителей столицы приняли за два часа участие в тестировании электронной системы голосования. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в телеграм-канале.

"Ранее Штаб по наблюдению рассчитывал за два дня (до 20:00 30 июля) получить 100 тысяч голосов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за первый час тестирования онлайн-голосования в Москве было выдано около 8 тысяч бюллетеней. В Оперативном штабе отмечали, что система работает стабильно.

Тестирование системы онлайн-голосования, которую используют во время выборов в сентябре 2021 года, началось в Москве в четверг, 29 июля.

Проверка проходит в виде пробного голосования и продлится до 19:59 пятницы, 30 июля. В нем могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.

Ранее столичный портал mos.ru подготовил спецпроект об электронном голосовании.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.

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