За первый час тестирования онлайн-голосования в Москве выдано около 8 тыс бюллетеней

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первый час тестирования онлайн-голосования в Москве выдано около 8 тысяч бюллетеней. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты столицы.

"В Москве проходит тестирование системы электронного голосования. За первый час выдано уже 8 тысяч бюллетеней по состоянию на 09:10. Система работает штатно", – говорится в сообщении.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов отметил, что с каждым новым электронным голосованием у горожан увеличивается интерес к нему. По его словам, это означает их доверие к системе.

"Все два дня мы будем наблюдать, как проходит тестирование. Мы отслеживаем работу системы, видим статистику на информационных панелях. И приглашаем всех принять участие в голосовании, а хакеров призываем попробовать взломать нашу систему", – сказал он.

Также Венедиктов сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что участники тестирования системы онлайн-голосования в Москве могут опробовать функцию "отложенного решения", изменив свой голос в течение 3 часов, но только в тот же день.

Тестирование системы онлайн-голосования, которую используют во время выборов в сентябре 2021 года, началось в Москве в четверг, 29 июля. Проверка проходит в виде пробного голосования и продлится до 19:59 пятницы, 30 июля. В нем могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.

Ранее столичный портал mos.ru подготовил спецпроект об электронном голосовании. В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.