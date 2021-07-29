За первый час тестирования онлайн-голосования в Москве выдано около 8 тыс бюллетеней

Фото: портал мэра и правительства Москвы
За первый час тестирования онлайн-голосования в Москве выдано около 8 тысяч бюллетеней. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты столицы.
"В Москве проходит тестирование системы электронного голосования. За первый час выдано уже 8 тысяч бюллетеней по состоянию на 09:10. Система работает штатно", – говорится в сообщении.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов отметил, что с каждым новым электронным голосованием у горожан увеличивается интерес к нему. По его словам, это означает их доверие к системе.
"Все два дня мы будем наблюдать, как проходит тестирование. Мы отслеживаем работу системы, видим статистику на информационных панелях. И приглашаем всех принять участие в голосовании, а хакеров призываем попробовать взломать нашу систему", – сказал он.
Также Венедиктов сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что участники тестирования системы онлайн-голосования в Москве могут опробовать функцию "отложенного решения", изменив свой голос в течение 3 часов, но только в тот же день.
Тестирование системы онлайн-голосования, которую используют во время выборов в сентябре 2021 года, началось в Москве в четверг, 29 июля. Проверка проходит в виде пробного голосования и продлится до 19:59 пятницы, 30 июля. В нем могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.
Ранее столичный портал mos.ru подготовил спецпроект об электронном голосовании. В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.
Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: