В сбитом китайском аэростате нашли технику из США – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Сбитый над территорией США в начале года китайский аэростат использовал оборудование американского происхождения для сбора информации. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собрать фотографии, видео и другую информацию", – говорится в материале издания.

Как уточнили в ФБР и американской разведке, аэростат был оснащен американским оборудованием, часть которого находилась в свободной продаже в интернете. Кроме того, внутри нашли специализированные китайские датчики и другое оборудование.

В Вашингтоне подчеркнули, что находки подтверждают шпионское назначение аппарата. Однако некоторые чиновники заявили, что во время полета аэростат не отправлял информацию в КНР. Неизвестно, было ли это результатом сбоя, отмечают журналисты.

В начале февраля этого года военные США сбили в прибрежной зоне принадлежащий КНР аэростат. После проведения операции обломки летательного аппарата были собраны из воды. В Госдепе заявили, что аэростат был оснащен техникой для разведки.

В МИД Китая выразили недовольство действиями Соединенных Штатов. В ведомстве заявили, что аэростат не представлял военной или личной угрозы. Кроме того, уничтожение летательного аппарата было серьезным нарушением международной практики, а на территорию США аппарат попал случайно, отметили в КНР.

В США заявили, что китайский аэростат собирал разведданные над их военными объектами