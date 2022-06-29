В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию

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Санкции Запада стали причиной сокращения глобального экспорта полупроводников в РФ. Такое мнение выразила глава Минторга Соединенных Штатов Джина Раймондо.

"С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%", – приводит ее слова РИА Новости.

По словам Раймондо, из-за сокращения экспорта полупроводников отечественные компании остались без чипов, которые нужны для производства оружия, включая высокоточные ракеты и танки.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести ограничения в отношении компаний, которые способствуют обходу Россией наложенных на нее санкций.

Отмечалось, что ограничительные меры также затронут и некоторых физических лиц. Кроме того, будут приняты шаги по выявлению потенциальных нарушений экспортного контроля.

Отношения РФ и США осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.