В Бельгии считают, что конфликт на Украине можно решить только на поле боя

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Бельгия продолжит оказывать поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить только военным путем. Об этом заявил премьер-министр королевства Александер де Кроо перед началом саммита НАТО в Мадриде.

Он рассказал, что общался с Владимиром Зеленским и считает важным продолжить контакты с ним.

"Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и нам нужно продолжать поддерживать Зеленского и население Украины", – цитирует его РИА Новости.

В среду, 29 июня, лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде примут решение о приглашении Финляндии и Швеции в Альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что затем начнется процесс ратификации. Также стало известно, что Турция поддержит данный шаг.

Кроме того, участники саммита планируют принять новую стратегическую концепцию НАТО. До этого Столтенберг заявил, что в ней Россия будет названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Североатлантического альянса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

