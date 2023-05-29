Минск прикрыл дороги на границе с Россией – Совбез Белоруссии

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Белоруссия в целях обеспечения безопасности приняла решение о прикрытии дорог на границе с РФ. Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.

Он добавил, что в стране усилили госграницу, организовав тесное взаимодействие между КГБ, органами Погранслужбы и МВД. Помимо этого, вторым эшелоном стоят подразделения сил специальных операций, которые прикрывают основные направления, где могут пройти незаконные вооруженные формирования.

Вольфович уточнил, что Белоруссия ни в коей мере не закрывается от России как стратегического партнера. По его словам, цель прикрытия границ заключается в обеспечении безопасности как граждан республики, так и россиян.

Госсекретарь рассказал, что жители приграничных районов Белоруссии активно сообщают о появлении незнакомых людей и техники. Он добавил, что люди с пониманием относятся к проводимым учениям по задержанию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Кроме того, напомнил Вольфович, в скором времени в Белоруссии планируется подписание указа президента о народном ополчении, согласно которому мужское население будет при необходимости патрулировать населенные пункты, помогать подразделениям территориальной обороны и обеспечивать порядок.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт после случившегося предложил ввести право на использование членами подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах, оружия во время контртеррористических операций.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, предложил создать объединенный штаб, который будет координировать работу всех представителей силовых ведомств по охране госграницы.