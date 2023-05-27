Брянский губернатор опроверг информацию о попытке проникновения украинской ДРГ в регион

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Многие телеграм-каналы начали распространять сообщения о попытке проникновения украинской диверсионной группы на территорию Климовского района Брянской области. Однако данная информация является ложной, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", – подчеркнул он.

Глава Брянской области отметил, что Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. В результате обстрелов пострадавшие отсутствуют.

В ответ на действия ВСУ пограничные войска и ВС РФ совершили ответные действия и подавили огневые точки, уточнил Богомаз.

"Просьба к жителям региона пользоваться только официальными источниками информации", – напомнил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о прорыве украинской ДРГ в село Богун-Городок не соответствует действительности. По его словам, некоторые телеграм-каналы интерпретируют данную информацию как попадание ДРГ на территорию области. Таким образом, подчеркнул Гладков, они сеют панику среди населения.