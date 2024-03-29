29 марта, 07:15Политика
Посол Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Заявления президента США Джо Байдена в адрес руководства России являются непристойными. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.
"К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства", – приводит его слова РИА Новости.
Посол отметил, что в отличие от Байдена, Владимир Путин никогда не позволял себе, какими бы не были выпады в его адрес, каких-то уничижительных замечаний в адрес политического руководства зарубежных стран.
Ранее Байден в своей речи насчет повышения налогов для богатых для выделения дополнительной помощи Киеву, назвал Путина "мясником".
До этого президент США на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско допустил грубое высказывание, назвав российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".
По мнению Антонова, такие высказывания лишь подтверждают намерение США "похоронить" двусторонние связи с Россией.
Владимир Путин прокомментировал резкое высказывание президента США