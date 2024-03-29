Посол Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина

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Заявления президента США Джо Байдена в адрес руководства России являются непристойными. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

"К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства", – приводит его слова РИА Новости.

Посол отметил, что в отличие от Байдена, Владимир Путин никогда не позволял себе, какими бы не были выпады в его адрес, каких-то уничижительных замечаний в адрес политического руководства зарубежных стран.

Ранее Байден в своей речи насчет повышения налогов для богатых для выделения дополнительной помощи Киеву, назвал Путина "мясником".

До этого президент США на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско допустил грубое высказывание, назвав российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".

По мнению Антонова, такие высказывания лишь подтверждают намерение США "похоронить" двусторонние связи с Россией.