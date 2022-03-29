В МИД РФ вызвали трех прибалтийских послов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трех послов прибалтийских стран вызвали в МИД РФ в связи с решением о высылке их дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что это решение основано на принципе взаимности. Дипломаты должны прийти во внешнеполитическое ведомство к 12:00.

Ранее Россия объявила о высылке трех сотрудников посольства Словакии в Москве в качестве ответной меры на признание в республике персонами нон грата трех российских дипломатов. О данном решении было объявлено послу Словакии в Москве Любомиру Регаку, который был вызван в МИД РФ. Словацкие дипломаты должны покинуть Россию в течение 72 часов.

До этого пресс-секретарь МИД Словакии Юрай Томага объявил, что республика вышлет трех сотрудников посольства РФ в связи с деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. В МИД РФ назвали это решение безосновательным, пообещав не оставить его без ответа.