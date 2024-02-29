Специалисты рассказали, зачем нужно тестовое голосование 2 марта перед выборами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты проводят тестовое голосование, запланированное в Москве на 2 марта с 10:00 до 14:00, для того, чтобы убедиться в работоспособности всех компонентов системы электронного голосования к выборам президента России. Для этого будет намеренно создана имитация вероятных сбоев, которая позволит отработать разработанные сценарии по их устранению, уточнили на сайте мэра Москвы.

Во время тестового голосования москвичи ответят на важный для столицы вопрос: нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от пуха? Также специалисты оценят 2 марта скорость обновления информации, удобство интерфейса, а также процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы на избирательных участках.

При этом небольшой временной интервал для проведения тестового голосования позволит создать максимальную нагрузку на все системы, которая ожидается во время выборов президента России.

На некоторых избирательных участках 2 марта дополнительно организуют стресс-тест, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации. Для этого на время намеренно будет произведено отключение связи или электричества. Непрерывность голосования на участках будет реализована за счет дополнительных устройств с сим-картой и автономным питанием.

Также специалисты оценят подготовку службы поддержки, куда члены избиркомов могут обращаться, если во время голосования произойдут какие-то технические неполадки.

Тестовое онлайн-голосование будет доступно на странице elec.mos.ru. Принять в нем участие могут люди старше 18 лет, у кого есть постоянная регистрация и полная учетная запись на mos.ru. Проверить доступные каждому способы голосования (онлайн или с помощью электронных терминалов) можно в личном кабинете. Также для москвичей в этот день будут открыты 146 избирательных участков в разных округах.

Ранее сообщалось, что иногородние избиратели, которые планируют голосовать на президентских выборах в Москве, смогут принять участие в тестовом голосовании.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента