Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За все время боев в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 55,9 тысячи военных, сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, украинские военнослужащие лишились 325 танков, 239 БМП, 184 бронетранспортеров, 1 649 боевых бронированных машин, 1 693 автомобилей, 392 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шести MLRS американского производства, 16 пусковых установок ЗРК, восьми транспортно-заряжающих машин, 103 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО, 32 единиц инженерной и другой техники, из которых 13 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, а также девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

За сутки украинские подразделения потеряли в регионе свыше 420 военных, три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Один военнослужащий сдался в плен.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По словам военного эксперта Евгения Норина, украинская армия продолжает цепляться за территории в Курской области, чтобы попытаться "перевернуть игру". Действия украинских военнослужащих в Курской области Владимир Путин назвал преступлением против российского народа. С военной точки зрения вторжение в регион – не имеющая смысла авантюра, подчеркнул глава государства.