В ЦИК РФ сообщили о начале приема заявок для голосования через "Мобильного избирателя"

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Прием заявлений для участия в голосовании на выборах президента РФ в 2024 году начался через механизм "Мобильный избиратель". Он завершится 11 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

По утвержденному календарному плану мероприятий избиратели могут подать через портал "Госуслуги" заявление по месту нахождения с 29 января по 11 марта. Также они могут отозвать свое заявление.

Как уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в настоящее время на участие в онлайн-голосовании подали 10 тысяч заявок, 2,5 тысячи – в "Мобильном избирателе".

Ранее стало известно, что ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента в понедельник, 29 января. В конце прошлого года ЦИК зарегистрировал первый список из 346 доверенных лиц Путина. Как сообщила позже пресс-секретарь штаба Александра Суворова, их общее число может достичь 600.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. 18 декабря он подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента. Сбор подписей в его поддержку начался 23 декабря.

26 января завершилась проверка подписных листов, которые были предоставлены штабом кандидата в президенты Путина. За месяц работы избирательного штаба, который был организован в поддержку его кандидатуры на выборах президента в 2024 году, было собрано в три раза больше подписей, чем в 2018 году.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина