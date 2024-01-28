ЦИК РФ рассмотрит вопрос о регистрации Путина на выборах президента 29 января

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Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на выборах президента в понедельник, 29 января. Об этом говорится на сайте ЦИК РФ.

"О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", – говорится в проекте повестки заседания.

В конце прошлого года ЦИК зарегистрировал первый список из 346 доверенных лиц Путина. Как сообщила позже пресс-секретарь штаба Александра Суворова, их общее число может достичь 600.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с доверенными лицами состоится в скором времени. Однако он не стал называть точную дату мероприятия.

До этого стало известно, что в поддержку действующего главы государства, который в декабре 2023 года сообщил о намерении участвовать в выборах, уже собрали рекордное количество подписей.

Президентские выборы в РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.