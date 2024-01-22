Shaman, Башмет и Винер получили удостоверения доверенных лиц Путина на выборах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дирижер Юрий Башмет, певец Ярослав Дронов (Shaman), президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и еще 13 человек получили удостоверения доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах, пишет ТАСС.

Уточняется, что документы были вручены им в избирательном штабе действующего президента в Гостином Дворе. Среди таких лиц – артисты Игорь Бутман, Лариса Долина, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Николай Расторгуев, а также Сергей Когогин, Евгений Плющенко, Михаил Ковальчук и другие.

"Сейчас максимально важно получить обратную связь от всех граждан нашей страны, и сейчас в ближайшие месяцы мы будем этим заниматься очень активно", – заявила сопредседатель избирательного штаба Путина, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Получить статус доверенного лица Путина – это большая ответственность, подчеркнула она и добавила, что Россия находится сейчас в очень сложном и историческом моменте.

В понедельник, 22 января, сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина на выборах президента, собранных со всех регионов России, представлены в ЦИК.

По его словам, в первый месяц было собрано в 10 раз больше, чем необходимо. По закону самовыдвиженцу для регистрации на выборах требуется принести в ЦИК не менее 300 тысяч подписей.

8 декабря Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. 18 декабря он подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В ЦИК передали 315 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина