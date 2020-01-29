Кремль ответил на вопрос о вмешательстве в работу СК по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кремль не собирается вмешиваться в работу Следственного комитета по делу журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в этом нет необходимости. СК выполняет следственные действия, добавил представитель Кремля. "Здесь ведется работа и пока никакого намерения у нас и возможности вмешиваться в эту работу нет", – цитирует его ТАСС.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция заявила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент назвал произволом эту ситуацию.

Расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста, засекречено, отметил глава государства. Он объяснил, что это обусловлено защитой информации об оперативно-розыскной деятельности. Российский лидер подчеркнул, что в отношении всех пяти отстраненных правоохранителей по делу Голунова возбуждены уголовные дела.

29 января пятерых экс-сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО доставили в СК РФ. Их допрашивают.