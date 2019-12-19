Путин объяснил засекречивание дела Ивана Голунова

Расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова, засекречено. Об этом Владимир Путин рассказал во время традиционной пресс-конференции.

Президент страны пояснил, что решение о засекречивании материалов обусловлено защитой информации об оперативно-розыскной деятельности. Путин пояснил, что эта информация считается закрытой, однако это не означает, что разбирательство дела не должно идти должным образом, добавил президент.

Глава государства также подчеркнул, что в отношении всех пяти отстраненных сотрудников правоохранительных органов по делу Голунова возбуждены уголовные дела.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. "Там не несправедливость, там произвол", – сказал российский лидер. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

