В Совфеде оценили заявление о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о якобы встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове перед началом Второй мировой войны, передает RT.

Сенатор заявил, что подобное поведение первого президента Украины считается недостойным, расценив его как очередную попытку переписать историю.

"Очень горько, что господин Кравчук скатился до того, что стал фальсифицировать историю", – считает Джабаров.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал о "встрече" глав Третьего рейха и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. Кравчук попытался объяснить заявление Владимира Зеленского, который возложил ответственность за начало Второй мировой на СССР и нацистскую Германию.

По его словам, украинский лидер имел в виду, что войну спровоцировал договор между странами. "Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", – подчеркнул он.

27 января Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна "первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов". По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что президент Украины "солидаризируется с крайне ошибочной" точкой зрения руководства Польши.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков добавил, что Украина не может отказаться от своего прошлого, а попытка найти новых соратников в лице Польши проведет страну "в никуда".

