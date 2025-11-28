Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:12

Лавров рассказал, где пропадал в последнее время

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, где он пропадал в последнее время. Его заявление разместил телеграм-канал "Коммерсант".

"Я еще пропадаю до сих пор", – сообщил министр перед встречей премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным в Кремле, в которой Лавров принимает участие.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения западных и украинских СМИ о том, что Лавров "впал в немилость" Путина из-за якобы провала саммита президента с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште.

Пресс-секретарь главы государства указал, что министр продолжает работу. Сам Путин назвал чушью информацию о том, что глава МИД РФ якобы "попал в опалу", поэтому не принимает участия в международных встречах. Президент объяснил, что у Лаврова есть свой график работы. На данный момент он готовится к переговорам с американскими партнерами.

Лавров заявил, что Запад не сможет победить Россию, используя Киев в качестве тарана

