27 ноября, 17:08

Политика

Путин назвал неожиданным появление представителя США на переговорах в Абу-Даби

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Появление представителя администрации США на переговорах в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) было неожиданностью, заявил Владимир Путин.

"Для нас это было неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов", – подчеркнул глава государства.

По словам президента, Абу-Даби активно используется в качестве площадки для контактов между российскими и украинскими спецслужбами, которые даже в самые тяжелые времена находились в контакте друг с другом.

Прежде всего, здесь решаются гуманитарные вопросы, в том числе обмены военнопленными.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков пояснил, что представители спецслужб России и Украины периодически проводят подобные встречи в ОАЭ, где обсуждаются важные вопросы. Кроме того, недавно в ОАЭ прошли переговоры нового представителя США по украинскому вопросу Дэниела Дрисколла с представителями Киева.

Ушаков предположил, что данная встреча была плановой. Однако американский политик также решился побеседовать и с представителями Москвы. Помощник президента назвал появление Дрисколла "роялем в кустах".

