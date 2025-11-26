Ушаков рассказал о "рояле в кустах" на переговорах в Абу-Даби

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Новый спецпредставитель американского президента по Украине Дэн Дрисколл стал "роялем в кустах" на переговорах России и США в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Ушаков ранее пояснил, что представители спецслужб России и Украины периодически проводят подобные встречи в ОАЭ. На них обсуждаются важные вопросы, в том числе обмен пленными.

Помощник российского лидера предположил, что встреча Дрисколла с представителями Киева в ОАЭ была плановой. Однако американский политик также решился побеседовать и с представителями Москвы. По словам Ушакова, данное решение было совершенно неожиданным.

Информацию, что Дрисколл встретился с российскими дипломатами, изначально начали распространять американские СМИ. Отмечалось, что первый контакт произошел 24 ноября, а второй – на следующий день.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать соответствующие сообщения журналистов. Пресс-секретарь российского лидера заявил только о продолжающихся мониторинге и анализе материалов СМИ.