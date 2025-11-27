Форма поиска по сайту

27 ноября, 18:16

Политика

Путин назвал чушью разговоры о том, что глава МИД Лавров "попал в опалу"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин назвал чушью информацию о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы "попал в опалу", поэтому не принимает участия в международных встречах.

Президент объяснил, что у Лаврова свой график работы, который был представлен Путину.

"Сказал, чем он будет заниматься, в какое время", – уточнил глава государства.

На данный момент, по информации российского лидера, министр готовится к переговорам с американскими партнерами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения западных и украинских СМИ о том, что Лавров якобы "впал в немилость" Путина. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что министр продолжает работу.

Лавров заявил, что Запад не сможет победить Россию, используя Киев в качестве тарана

