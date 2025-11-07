07 ноября, 13:19Политика
В Кремле назвали ложью публикации о "немилости" Лаврова у Путина
Фото: ТАСС/Евгений Мессман
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения западных и украинских СМИ о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы "впал в немилость" Владимира Путина.
"Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел", – отметил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее СМИ сообщали, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев планирует подать в суд на американское издание The Washington Post (WP). Политик уже не раз выражал недовольство по поводу работы редакции.
Дмитриев обращал внимание, что газета приписывала ему цитаты, которые он не произносил. В частности, финансист призвал WP извиниться за фразу о победе Путина по итогам турне украинского лидера Владимира Зеленского, которую приписали главе РФПИ. Однако на деле он такого не говорил.