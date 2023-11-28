Кабмин Финляндии 28 ноября примет решение о новых ограничениях на границе с РФ

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Правительство Финляндии во вторник, 28 ноября, примет решение о новых ограничениях на границе с Россией, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен, которую цитирует РИА Новости.

При этом деталей ограничений она не привела.

До этого глава правительства республики Петтери Орпо заявил, что Финляндия может ввести новые ограничительные меры в отношении России из-за бесконтрольного прибытия иностранцев на границу. Однако о сроках введения запретов он ничего не сказал.

По данным местных СМИ, правительство страны может закрыть возможность приема лиц, запрашивающих международную защиту на границе с РФ. По словам министра финансов Риикки Пурры, только за минувшие выходные на единственный работающий КПП на границе с Россией прибыли 58 лиц, запросивших убежище.

Ранее Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

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