В Финляндии сообщили, что готовят новые ограничения на границе с РФ

Фото: ТАСС/AP/Emmi Korhonen

Финляндия может ввести новые ограничительные меры в отношении России из-за бесконтрольного прибытия иностранцев на границу. Об этом заявил глава правительства Петтери Орпо на пресс-конференции с главой кабмина Швеции Ульфом Кристерссоном, передает РИА Новости.

"Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги", – отметил он.

Однако глава правительства не стал уточнять, когда эти запреты будут утверждены. При этом Орпо добавил, что тревожная обстановка на восточной границе еще сохраняется, а иностранцы до сих пор пытаются пробраться в Финляндию.

Ранее сообщалось, что финское правительство может в ближайшее время закрыть возможность приема лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией. По словам министра финансов Риикки Пурры, у Финляндии нет других вариантов, поскольку только за минувшие выходные на единственный работающий пропускной пункт на границе с Россией прибыли 58 лиц, запросивших убежище.

До этого премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря. Это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Позже о решении страны закрыть погранпункты МИД РФ уведомил диппредставитель Финляндии в Москве Антти Хелантеря. При этом в финском МИД добавили, что страна готова к сотрудничеству с пограничной службой России.



Финляндия ввела запрет на въезд авто с российскими номерами