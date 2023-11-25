В Финляндии исключили политические дискуссии с РФ по ситуации на границе

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Власти Финляндии не планируют проводить политических дискуссий с Россией по ситуации на восточной границе. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

"Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне <...>. С Россией не ведется никаких политических дискуссий", – цитирует его Yle.

Ранее Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Позже о решении страны закрыть погранпункты МИД РФ уведомил диппредставитель Финляндии в Москве Антти Хелантеря. При этом в МИД Финляндии добавили, что сторона готова к сотрудничеству с пограничной службой России.



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