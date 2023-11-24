Около 200 собравшихся у финской границы иностранцев отправили в Санкт-Петербург

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Около 200 иностранных граждан, которые собрались на границе РФ и Финляндии в Мурманской области, отправили автобусами в Санкт-Петербург. Это произошло на фоне закрытия пограничных пунктов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.

"У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране", – подчеркнул он.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов. После Норвегия также выразила готовность закрыть КПП "Стурскуг" на границе с Россией.

Из-за этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил режим повышенной готовности. По его словам, в регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в Финляндию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

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