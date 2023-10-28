Посол Палестины сообщил, что наземная операция Израиля вовлечет в войну другие страны

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Наземная операция Израиля в секторе Газа может спровоцировать вовлечение в конфликт другие страны. Об этом сообщил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Будет очень сложно и опасно для мирных людей. Мы надеемся, что наземной операции не будет, потому что мирные будут сильно страдать", – отметил он.

В связи с этим посол надеется, что после недавнего голосования в ООН, в результате которого была одобрена резолюция Совета Безопасности ООН, все закончится на хорошей ноте. При этом он подчеркнул, что не знает, когда израильская сторона собирается начать операцию.

"Они нападают и со своей стороны осложняют ситуацию ежедневно. Мы не хотим наземную операцию", – добавил Хафиз Нофаль.

Кроме того, посол прокомментировал удары Израиля в ночь с 27 на 28 октября по сектору Газа с использованием авиации и танков. Как он утверждает, эти действия привели к огромному числу жертв и разрушений.

"Вы знаете, все нападения на сектор Газа сильные. Вчера была большая катастрофа", – сообщил он.

Также Хафиз Нофаль отметил, что президент Палестины Махмуд Аббас требует остановки боев хотя бы на определенное время для доставки гумпомощи и не исключает возможность проведения переговоров. Более того, посол предположил, что Израиль не хочет открывать КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

"До сих пор они мешают поставлять энергию из Египта, а это очень важно для больниц, для людей. Чтобы все было нормально, нужно остановить войну", – заключил он.

Отметим, что Саудовская Аравия также жестко раскритиковала Израиль по поводу возможного проведения наземной операции в секторе Газа. В связи с этим МИД королевства на своей странице в соцсети Х потребовало от мирового сообщества прекратить бои в анклаве, так как они подвергают опасности мирное нахождение в этом регионе жителей.

"Королевство предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа", – отметили в МИД Саудовской Аравии.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ