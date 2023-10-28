Уничтожение сектора Газа создаст катастрофу на многие десятилетия – Лавров

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Уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава двух миллионов жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

Глава МИД РФ призвал остановить боевые действия в регионе и объявить гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в гуманитарной блокаде.

"Ни воды, ни электричества, ни продовольствия, ни тепла, ничего этого нет", – отметил Лавров.

При этом, как подчеркнул министр, сейчас выход на прямые переговоры о создании двух государств Палестины и Израиля "едва ли достижим".

"Прямо сейчас едва ли они сядут за стол переговоров. Израильтяне просто ожесточены", – добавил министр.

При этом, как отметил Лавров, Россия в полной мере сохраняет контакты с Израилем и посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта. Также РФ призывает Израиль не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.