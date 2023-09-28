Генпрокурор Польши подтвердил, что упавшая в 2022 году ракета принадлежала Киеву

Фото: ТАСС/AP/Polish Police

Генеральный прокурор Польши Збиггнев Зебро подтвердил, что ракета, упавшая на территории республики в ноябре прошлого года, принадлежала Украине, сообщает РИА Новости.

По его словам, расследование привело к выводу, что эта ракета была еще советской и принадлежала Украине. Он добавил, что Киев не идет на сотрудничество с Варшавой в расследовании этого происшествия.

"Я очень сожалею об этом, но в течение многих месяцев такого сотрудничества по этому вопросу не было. Я не думаю, что это решение на уровне прокуратуры. Я думаю, что это решения скорее на высоком политическом уровне украинского государства", – отметил Зебро.

15 ноября 2022 года в районе польского села Пшеводув, которое находится недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате ЧП погибли два человека.

В Варшаве заявили, что в произошедшем виновата Москва, однако затем польский лидер Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ позднее указали, что снимки обломков ракеты, которая упала на территории Польши, идентифицированы как элементы украинской С-300. Все обвинения в данном происшествии в адрес РФ в военном ведомстве назвали намеренной провокацией.



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