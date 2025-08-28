Syria TV: израильский десант высадился под Дамаском

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Израильский десант высадился в районе аль-Кисва на западе Дамаска. Об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV.

Цели вылазки и ее возможные последствия пока не уточняются. По данным журналистов, незадолго до этого сирийские военные обнаружили в этом районе прослушивающие устройства и камеры видеонаблюдения неизвестного происхождения.

Вечером 27 августа боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по пригороду Дамаска. Всего было зафиксировано пять обстрелов в районе аль-Кисва.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа для утверждения плана по захвату города и разгрому палестинского движения ХАМАС. Он также поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.