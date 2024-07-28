Посол в Израиле: Россия осуждает ракетный удар по детям на Голанских высотах

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Москва осуждает ракетный удар по детям на Голанских высотах, сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале посольства РФ.

"Посол <...> выразил главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху Муафаку Тарифу свои глубокие соболезнования и слова поддержки друзской общине в связи с гибелью и ранением друзских детей и других гражданских лиц", – говорится в публикации.

Дипломат подчеркнул, что РФ всегда будет поддерживать мирное урегулирование конфликтов.

27 июля стало известно об ударе ливанской шиитской организации "Хезболлах" по футбольному полю, где играли дети и подростки, в друзском поселке Мадждаль-Шамс, который расположен на контролируемых Израилем Голанских высотах рядом с Сирией. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что не оставит без ответа атаку на Голанские высоты.

После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года обстановка на юге Ливана обострилась . Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

