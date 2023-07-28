РФ перенесла посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан из-за боестолкновений

Фото: sudan.mid.ru

Российская Федерация перенесла 27–28 июля посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Под данным российского МИД, город Порт-Судан находится в 850 километрах от суданской столицы.

"К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что переезд посольства занял около суток и прошел в штатном режиме по заранее разработанному плану. На пути следования российской автоколонне была предоставлена охрана. Утром 28 июля она прибыла в Порт-Судан.

В МИД РФ заявили, что операция по переезду диппредставительства РФ в другой город была согласована о реализована во взаимодействии с властями Республики Судан.

15 апреля в Судане началисьстолкновения между армией страны и республиканским спецназом. По данным российского посольства, почти всех граждан РФ удалось эвакуировать из горячих точек в Хартуме.

В эвакуации задействовали четыре самолета Ил-76. Отмечалось, что среди эвакуированных также были граждане Украины.

В середине мая сообщалось, что армия Судана и спецназ смогли впервые подписать соглашение, в котором обязались избегать причинения вреда мирному населению. Соглашение также обязало стороны создать пространство для работы гуманитарной помощи.



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