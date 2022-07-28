На Украине признали невозможность борьбы с РФ без переписывания истории

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что Киеву нужно переписать историю Второй мировой войны для борьбы с Россией. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны", – сказал Денисенко.

Он также отметил необходимость написания новой истории населенных пунктов Украины. По мнению Денисенко, написанные в 70-х годах прошлого века факты уже морально устарели.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать, какой ценой участникам Великой Отечественной войны досталась Победа. Он отметил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в России и поделился историями о своих родственниках – из мужчин его семьи никто не вернулся домой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

