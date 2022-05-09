Володин призвал не забывать, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне

Фото: kremlin.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать, какой ценой участникам Великой Отечественной войны досталась Победа. Об этом он написал в личном телеграм-канале.
"Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа! С Великим Праздником! С Днем Победы!", – указано в публикации депутата.
Володин отметил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в России и поделился историями о своих родственниках – из мужчин его семьи никто не вернулся домой.
В Москве 9 мая пройдет традиционный парад ко Дню Победы. В связи с торжественным шествием в столице ограничили работу некоторых станций метро. "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" работают на вход и пересадку. При этом на станции "Библиотека имени Ленина" возможна лишь пересадка.
Также будет перекрыто движение транспорта на четырех набережных города в связи с праздничным салютом. Для проезда будут недоступны участки Москворецкого моста, Москворецкой улицы, площади Васильевский спуск, Москворецкой, Раушской, Кремлевской, Софийской набережных, улиц Варварка и Ильинка.
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