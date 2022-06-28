Захарова назвала антижурналистской деятельностью статью Bloomberg о дефолте в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Публикация агентством Bloomberg статьи о якобы дефолте в России является антижурналистской деятельностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала Россия 24.

По ее мнению, люди, которые пишут такие материалы, выдают себя за журналистов, однако на самом деле обслуживают другие интересы. Захарова отметила, что агентство занимается тем, что запрещено на Западе.

"Ничто подобное в отношение американского рынка они бы себе не позволили, потому что это сразу статья, причем очень жесткая. То же самое касается рынков Британии, Европейского союза и так далее. Их просто вышвырнули бы из медиаполя", – сказала представитель МИД РФ.

Ранее Bloomberg объявило в России дефолт по суверенным долговым обязательствам. По данным агентства, последний срок для выплаты 100 миллионов долларов по купонам истек в ночь на 27 июня. Подобного не происходило более 100 лет, с 1918 года. При этом Bloomberg подчеркнуло, что сам факт дефолта в большей степени имеет символическое значение и мало беспокоит россиян. С таким же заявлением позже выступило и международное рейтинговое агентство Moody's.

В министерстве финансов России объяснили, что Москва направила платежи по еврооблигациям заблаговременно и в полном объеме, однако из-за действий финансовых посредников за рубежом средства не дошли до конечных получателей. В Минфине отметили, что дефолтом, согласно эмиссионной документации, является отсутствие платежа со стороны должника. Однако в этом случае деньги не дошли до конечного получателя из-за действий третьих лиц, а не из-за отсутствия платежа.

