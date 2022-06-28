Захарова назвала антижурналистской деятельностью статью Bloomberg о дефолте в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Публикация агентством Bloomberg статьи о якобы дефолте в России является антижурналистской деятельностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала Россия 24.
По ее мнению, люди, которые пишут такие материалы, выдают себя за журналистов, однако на самом деле обслуживают другие интересы. Захарова отметила, что агентство занимается тем, что запрещено на Западе.
"Ничто подобное в отношение американского рынка они бы себе не позволили, потому что это сразу статья, причем очень жесткая. То же самое касается рынков Британии, Европейского союза и так далее. Их просто вышвырнули бы из медиаполя", – сказала представитель МИД РФ.
Ранее Bloomberg объявило в России дефолт по суверенным долговым обязательствам. По данным агентства, последний срок для выплаты 100 миллионов долларов по купонам истек в ночь на 27 июня. Подобного не происходило более 100 лет, с 1918 года. При этом Bloomberg подчеркнуло, что сам факт дефолта в большей степени имеет символическое значение и мало беспокоит россиян. С таким же заявлением позже выступило и международное рейтинговое агентство Moody's.
В министерстве финансов России объяснили, что Москва направила платежи по еврооблигациям заблаговременно и в полном объеме, однако из-за действий финансовых посредников за рубежом средства не дошли до конечных получателей. В Минфине отметили, что дефолтом, согласно эмиссионной документации, является отсутствие платежа со стороны должника. Однако в этом случае деньги не дошли до конечного получателя из-за действий третьих лиц, а не из-за отсутствия платежа.
Эксперт рассказал, как на жизни россиян отразится дефолт, о котором заявили на Западе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: