Мерц прервал Зеленского на пресс-конференции из-за трудностей с переводом

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На пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно прервал выступление украинского президента Владимира Зеленского из-за проблем с переводом. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале издания The Guardian.

Зеленский начал свою речь, но через несколько секунд Фридрих остановил его, сказав, что не слышит перевода в своих наушниках.

"У вас нет перевода? Все еще? А сейчас?" – уточнил в ответ глава Украины.

Мерц пошутил о проблемах с современными технологиями, на что Зеленский ответил, что "все в порядке".

В понедельник, 26 мая, Мерц заявил о снятии Германией, Францией и США ограничений по дальности с военных поставок Киеву. Он объяснил, что "теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным позициям на территории России", поскольку ранее не могла этого делать.

Позднее канцлер ФРГ заявил о том, что соответствующая инициатива была одобрена еще несколькими месяцами ранее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое решение опасным. Он отметил, что это идет вразрез с устремлениями России на урегулирование конфликта и на усилия, которые делаются в рамках переговоров.