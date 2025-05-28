28 мая, 18:00Политика
Мерц прервал Зеленского на пресс-конференции из-за трудностей с переводом
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
На пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно прервал выступление украинского президента Владимира Зеленского из-за проблем с переводом. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале издания The Guardian.
Зеленский начал свою речь, но через несколько секунд Фридрих остановил его, сказав, что не слышит перевода в своих наушниках.
"У вас нет перевода? Все еще? А сейчас?" – уточнил в ответ глава Украины.
Мерц пошутил о проблемах с современными технологиями, на что Зеленский ответил, что "все в порядке".
В понедельник, 26 мая, Мерц заявил о снятии Германией, Францией и США ограничений по дальности с военных поставок Киеву. Он объяснил, что "теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным позициям на территории России", поскольку ранее не могла этого делать.
Позднее канцлер ФРГ заявил о том, что соответствующая инициатива была одобрена еще несколькими месяцами ранее.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое решение опасным. Он отметил, что это идет вразрез с устремлениями России на урегулирование конфликта и на усилия, которые делаются в рамках переговоров.
Новости мира: Великобритания не будет отменять разрешение Киеву бить по целям в РФ