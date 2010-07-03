Китай прекратил закупки иранской нефти

Китай и ряд других стран отказались от поставки иранской нефти после вступления в силу американских санкций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной сфере.
После того как Вашингтон объявил о решении не продлевать исключения на покупку иранской нефти для некоторых стран в обход санкций, Китай, так же как и другие страны, такие как Индия, Турция, Южная Корея и Япония, полностью прекратил прямые закупки нефти у Ирана.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон посчитал злоупотреблением обращение Ирана в Международный суд ООН в связи с возобновлением санкций. Власти полагают, что государство вмешивается в право США восстанавливать те или иные ограничения.
Обращение в Международный суд ООН власти Ирана направили в июле прошлого года. Они надеялись добиться признания нарушения США обязательств в рамках договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" 1955 года. Страна также надеется на скорейшую отмену санкций и отказ от угроз введения новых.
Ранее иранские власти попросили Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти минимум на миллион баррелей в сутки. Это нужно сделать в связи с нынешними рыночными условиями.
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