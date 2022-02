Иран пожаловался на повторные санкции США в Международный суд ООН

Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН из-за повторного введения односторонних санкций. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По словам министра, Иран предпримет шаги, чтобы "привлечь к ответственности США за незаконное повторное введение односторонних санкций". Глава иранского МИД подчеркнул, что его страна придерживается принципа верховенства закона, несмотря на неуважение, проявленное Соединенными Штатами. "Необходимо противостоять их привычке нарушать международное право", − заявил Зариф.

Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It's imperative to counter its habit of violating int'l law.