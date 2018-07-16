Иран пожаловался на повторные санкции США в Международный суд ООН

16 июля, 16:01
Фото: ТАСС/Zuma/Morteza Nikoubazl
Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН из-за повторного введения односторонних санкций. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
По словам министра, Иран предпримет шаги, чтобы "привлечь к ответственности США за незаконное повторное введение односторонних санкций". Глава иранского МИД подчеркнул, что его страна придерживается принципа верховенства закона, несмотря на неуважение, проявленное Соединенными Штатами. "Необходимо противостоять их привычке нарушать международное право", − заявил Зариф.
Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It's imperative to counter its habit of violating int'l law.— Javad Zarif (@JZarif) 16 июля 2018 г.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился начать восстановление санкций против Ирана. Американский лидер пригрозил Ирану проблемами, если страна продолжит ядерные разработки. В конце мая США внесли в санкционный список шесть граждан Ирана и две организации.
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