Медведев назвал "печальным" решение бундестага о поставках Киеву тяжелых вооружений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал решение бундестага о поставках Украине тяжелых вооружений. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Бундестаг одобрил поставку тяжелых вооружений режиму Владимиру Зеленского. Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке", – отметил Медведев.

Он назвал это решение печальным для парламента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада как будто соревнуются в том, кто поставит больше вооружений на Украину, и при этом говорят, что они за мир и нужно заканчивать боевые действия. По ее словам, это нелогично и противоречиво.

Захарова подчеркнула, что если бы западные страны выступали за мир, то стимулировали бы переговоры, а не поставки оружия.

Также Захарова сообщила, что поставка странами НАТО вооружений Киеву напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

