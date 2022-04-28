Россия 6 мая проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине

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Россия 6 мая проведет неформальное заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Об этом сообщил старший советник постоянного представительства РФ при Организации объединенных наций Сергей Леонидченко.
"Мы будем рады предоставить площадку независимым выступающим, работающим на передовой, чтобы показать вам факты, а не фейки", – сказал он в ходе заседания СБ ООН по "формуле Арриа".
Как сообщает РИА Новости, на данном мероприятии в адрес Москвы прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине, при этом никаких доказательств приведено не было.
"То, что мы слышали сегодня – это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой", – заявил Леонидченко.
Дипломат также подчеркнул, что денацификация Украины будет завершена, а все виновные в пытках и убийствах украинцев, не лояльных киевскому режиму, не уйдут от ответственности и предстанут перед правосудием.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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