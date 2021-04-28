Москва готова к восстановлению работы посольств, если в Праге возобладает разум – Лавров

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Если в Праге возобладает разум, то Москва будет готова постепенно восстановить условия для нормальной работы посольств в обеих странах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я очень надеюсь, что наши чешские коллеги все-таки придут в себя, посмотрят на результаты того, что они затеяли. Если разум возобладает, мы готовы восстанавливать, пусть постепенно, но восстанавливать условия для нормального функционирования дипломатических миссий", – сказал министр.

Он отметил, что даже если ситуация не изменится, у России есть понимание, как работать дальше. При этом заискивать перед кем-либо Москва не намерена.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения голословными и надуманными, а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из Праги могут быть высланы примерно 60 сотрудников посольства РФ, если Россия не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства, объявленных персонами нон грата.

25 апреля президент Чехии Милош Земан в ходе чрезвычайного телевизионного обращения сообщил, что взрывы в Врбетице в 2014 году могли произойти не только по вине иностранных спецслужб, но и вследствие неосторожного обращения с боеприпасами.