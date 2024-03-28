Политолог заявил, что у Франции не будет союзников при вводе войск в Одессу

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При вводе войск в Одессу у Франции не будет союзников, сообщил радио КП директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, прошло уже несколько недель, и инициатива Эммануэля Макрона повисла в воздухе.

"Ну да, есть у него в боевой готовности к переброске по воздуху или по морю полк "Иностранного легиона" численностью до двух тысяч бойцов с приданной бронетехникой и войсковыми средствами ПВО. Ну, войдут они, предположим, в Одессу – и что?" – задался вопросом политолог.

По его мнению, речь идет лишь об имитации бурной деятельности отдельного государства Франции, а не члена НАТО в данном случае.

В конце февраля Макрон заявил, что исключать возможность отправки войск на Украину нельзя. Он также не стал отрицать, что Франция может провести на Украине наземную операцию.

По данным СМИ, американских чиновников разозлили слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину. Собеседники агентства Bloomberg уверены, что Макрон сделал заявление с целью ввести в замешательство Владимира Путина. Однако после публичного отказа ФРГ направлять войска на Украину "двусмысленность относительно красных линий" союзников была рассеяна.