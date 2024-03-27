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27 марта, 14:58

Политика

Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину вызвали раздражение Запада – СМИ

Фото: depositphotos/eabff

Американских чиновников разозлили слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Собеседники агентства уверены, что Макрон сделал заявление с целью ввести в замешательство Владимира Путина. Однако после публичного отказа ФРГ направлять войска на Украину "двусмысленность относительно красных линий" союзников была рассеяна.

"Эти слова не были разумными также с точки зрения оперативной безопасности на фоне того, что ряд стран тайно уже отправили некоторый персонал на Украину", – приводит агентство мнение источников.

Более того, издание утверждает, что Макрон, заявив о нехватке боеприпасов у Украины, вызвал раздражение у некоторых союзников Франции. Критики уверены, что Макрон говорит больше, чем делает.

В конце февраля Макрон заявил, что исключать возможность отправки войск на Украину нельзя. Он также не стал отрицать, что Франция может провести на Украине наземную операцию.

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