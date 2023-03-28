Посол Антонов назвал двуличными заявления Госдепа о военном сотрудничестве Москвы и Минска

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Заявления представителя Госдепа США касательно взаимодействия России и Белоруссии в военно-ядерной сфере являются ярким примером двуличия политики Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"У чиновников США чрезвычайно короткая память. Именно Вашингтон давно и планомерно уничтожает юридическую основу двусторонних отношений в стратсфере. Пытаясь найти соринку в чужом глазу – в собственном давно перестали видеть бревно", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале российской дипмиссии.

Посол напомнил, как в 2002 году Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, в 2019 году – из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в 2020 году – из Договора по открытому небу, а в прошлом году администрация США в одностороннем порядке "заморозила" стратегический диалог.

По словам дипломата, несоблюдение США центральных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и прочие шаги по подрыву нацбезопасности РФ привели к приостановлению российской стороной действия Договора.

"Что касается слов В. Патела в контексте заявлений нашего президента о российско-белорусском взаимодействии в военно-ядерной сфере – то это яркий пример двуличия американской политики. Последние 60 лет Вашингтон играет ключевую роль в "совместных ядерных миссиях" НАТО, поддерживая развертывание своего тактического ядерного оружия в пяти неядерных государствах – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции", – подчеркнул Антонов.

Помимо этого, отметил российский посол, США тесно координируют свою ядерную политику в рамках альянса с Великобританией и Францией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Глава государства уточнил, что оружие будет размещено без нарушения действующих международных обязательств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неадекватной реакцию на решение России разместить свое ядерное оружие в Белоруссии, а также указала на лицемерие Запада в этом вопросе.

Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!